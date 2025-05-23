樓價3年冇咗四分一！馬鞍山新港城兩房518萬沽　業主勁蝕24%離場

拆息近日大幅回落，吸引買家入市「執平貨」。馬鞍山新港城一伙兩房單位叫價548萬元，買賣雙方議價後，單位減價30萬元，終以518萬元成交，呎價約15,325元。原業主持貨三年，慘輸逾一球半離場，期內樓價蒸發23.8%。



中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，上述成交單位為馬鞍山新港城H座中層03室，實用面積338平方呎，採兩房間隔。據悉，業主開價約548萬元，獲新買家垂青。新買家為用家，認為單位位置便利，間隔實用，即決定購入作自住之用。經過議價後，單位減價30萬元，最終以518萬元成交，呎價約15,325元。

翻查資料，原業主於2022年以680萬元購入單位，持貨約3年，現沽售帳面蝕約162萬元離場，單位期內貶值23.8%。胡耀祖補充，近日一手交投暢旺，帶動二手市場，馬鞍山區本月暫錄近70宗二手成交，較上月全月錄35宗急增約1倍，其中新港城佔約6宗。