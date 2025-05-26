屯門滿名山買家「呼吸PLAN」入市　單位淪銀主賤賣　九年慘蝕7球

早年部份發展商以「呼吸PLAN」吸引買家入市，惟部份單位近日已淪為銀主盤被沒收放售。屯門掃管笏滿名山連環錄得銀主盤蝕讓成交，當中一伙三房單位以950.8萬元易手，呎價約9,742元，9年間帳面貶值694萬元，蝕幅度高達42%。



市場消息表示，涉及的單位為滿名山滿庭2座高層B室，實用面積976平方呎，三房間隔。原業主於2016年以1,644.8萬元一手購入單位，當時採用發展商旗下財務公司提供的「1838一按計劃」。計劃内容為買家無需收入證明，就可以獲得80%的按揭貸款，貸款期限約為1,838天。直至近日買家因無法償還貸款，單位淪為銀主盤被沒收放售。

銀主最初叫價1,500萬元放盤，最終大幅減至950.8萬元沽出，累減近550萬元，樓價於9年間隔貶值694萬元，蝕幅高達42%。

「呼吸PLAN」兩房單位535萬蝕沽、9年貶值21%

另一伙單位為滿庭8座中層D室，實用面積603平方呎，兩房間隔。買家於2016年以676.3萬元買入單位，同樣採用「1838一按計劃」。最終單位淪爲銀主盤，並遭銀主以535萬元沽出，呎價8,872元；售價較9年前一手成交價貶值141.2萬元或21%。