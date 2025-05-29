賣一間蝕一間！泓碧年內百分百蝕讓　兩房580萬沽、六年貶值25%

二手樓價持續調整，部分高價入市的業主需損手離場。馬鞍山泓碧一伙兩房單位獲用家垂青，斥580萬元購入單位，呎價約12,008元。業主持貨約6年，帳面勁蝕近兩球，單位貶值24.7%。



中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，上述成交單位為泓碧3座中層H室，實用面積483平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主原開價約610萬元，日前議價後以580萬元易手，實用平均呎價約12,008元。至於新買家為用家，見單位樓齡較新，間隔合用，即入市單位自用。

年內百分百蝕讓 六年間貶值24.7%

據悉，原業主於2019年以770萬元購入單位，持貨約6年，是次易手帳面蝕約190萬元離場，單位期內貶值24.7%。翻查資料，該屋苑年初至今錄得約3宗二手成交，全部需蝕讓沽貨，蝕幅介乎18%至41%。

馬鞍山泓碧。（資料圖片）