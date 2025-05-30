港島盤都頂唔住！筲箕灣One Eighty一房410萬沽　業主硬蝕三成

近年樓市下調，港島市區盤亦難逃蝕讓。筲箕灣One Eighty一伙一房單位，最新以410萬元成交，呎價16,206元。原業主於早年樓市高峰期間入市，現轉手帳面蝕讓近三成。



美聯物業助理聯席董事黎泳傑表示，上述成交單位為筲箕灣One Eighty中層A室，實用面積253平方呎，採一房間隔。據悉，原業主最初叫價約450萬元，近期獲同區分支家庭客青睞。買家考慮到單位樓齡僅約五年，屬新晉物業，加上項目主打細戶型，銀碼相宜且叫價吸引，經議價後決定以410萬元承接，累減40萬元或約8.9%，呎價約為16,206元。

6年前買入 蝕一球半去貨

翻查資料，原業主於2019年11月以約568.58萬元購入上述單位，是次轉手帳面蝕讓約158.58萬元，單位貶值約28%。