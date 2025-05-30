天水圍嘉湖山莊三房「海嘯貨」405萬沽 持貨17年帳面升值1.7倍
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，藍籌屋苑之一的天水圍嘉湖山莊有三房以405萬元沽出，低網上銀行估價約5%。不過由於原業主屬2008年金融海嘯期間低價買入，轉手亦帳面賺逾255萬元離場。
中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，是次成交為嘉湖山莊美湖居4座中層G室，實用面積544平方呎，屬三房間隔，座向西南。單位最初以440萬元叫價放盤，終減價35萬元以405萬元沽出，呎價7,445元。
低網上銀行估價約5%
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為416萬元，而恒生估價則為427萬元。即最新成交價較估價低2.6%至5.2%。參考同類成交單位為鄰座中層G室，實用面積相同，於2024年中以468萬元沽出。
至於，原業主於2008年1月以150萬元買入單位，持貨至今17年，是次轉手帳面賺255萬元，單位期內升值1.7倍。
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