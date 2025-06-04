映日灣99%新淨開放式436萬沽 6年無住過無出租 唯一用途係呢樣?
撰文：黃祐樺
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二手市場活躍，荃灣映日灣出現「九成九」新淨的開放式戶成交，原業主6年前一手買入，惟從來未有入住亦未有出租，只用作閒時與朋友短聚。最終以436萬元蝕沽，呎價17,942元。單位6年帳面貶值約一成。
單位6年保持全新無住人
中原地產分行首席分區營業經理丘漢偉表示，是次成交為荃灣映日灣3座高層D室，實用面積243平方呎，屬開放式間隔，望開揚市景及少量汀九海景。據知，原業主在6年前一手買入至今從未入住亦未有出租，用作閒時與朋友短聚。單位最終在去年9月以495萬元叫價放盤。
↓↓映日灣3座高層D室↓↓
買家遲9個月入市 成功平幾十萬
新買家為上車客，因見單位景觀開揚加上未曾住人，內櫳、廚房及廁所極新，曾經在去年9月睇樓，但認為當時叫價過高未有入市。直至上月底得知單位減價至463萬元求售，及進一步再減價15萬元至448萬元。最終在業主外遊回港後再睇樓後，並以436萬元買入，呎價17,942元
至於，原業主於2019年8以487萬元一手購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面蝕讓51萬元，單位期內貶值約10.5%。
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