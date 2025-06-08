孝順仔619萬買沙田欣廷軒兩房贈母自住 上手業主17年大賺1.25倍
撰文：李明珠
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拆息下調，部分買家加快入市步伐。沙田欣廷軒一伙兩房單位最新以619萬元沽出，呎價15,751元，符合市價。原業主早於2008年買入單位，帳面獲利344萬元，期内升值1.25倍。
中原地產資深分區營業經理陳廸豪表示，該單位為欣廷軒3座高層H室，實用面積393平方呎，兩房間隔。原業主原先叫價638萬元放盤，並獲新買家洽詢。據悉，新買家在參觀單位後感間隔合理，加上息口下調，隨即議價以619萬元承接單位送予母親自用，折合呎價15,751元。
原業主持貨17年大賺344萬
代理指，屋苑本月暫錄2宗二手成交，平均成交呎價約15,705元，與是次單位呎價相若，符合市價水平。
原業主於2008年以275萬元買入單位，持貨約17年，是次沽貨帳面獲利344萬元，單位期内升值近1.25倍。
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