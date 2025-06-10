嘉湖山莊本月交投14宗　上車客460萬購三房單位　 上手8年升40萬

隨著拆息回落，樓市氣氛熾熱，吸引買家積極入市。天水圍嘉湖山莊麗湖居一伙三房單位，最近以460萬元易手成交，持貨8年，帳面獲利40萬元，升值一成。據悉，新買家見樓市氣氛好轉，及單位裝修良好，隨即決定入市。



中原地產高級分區營業經理葉浩麟表示，該單位為麗湖居8座高層G室，實用面積爲547平方呎，屬三房間隔單位。新買家爲外區上車客，見最近出現多個利好市道的消息，亦認爲氣氛好轉，加上認爲該單位裝修良好以及景觀開揚，便迅速以低位入市自住。

2017年買入價420萬

該單位原業主於2017年1月以420萬元買入，持貨8年後，以460萬元成交，平均呎價爲8,410元，經易手後帳面獲利40萬元，單位升值約9.5%。

嘉湖山莊麗湖居G室平面圖（中原地產）

嘉湖山莊本月暫錄14宗成交

葉浩麟指，嘉湖山莊在本月暫錄得14宗成交個案，較上月升1.1倍。據資料顯示，其中嘉湖山莊翠湖居3座低層G室帳面升幅最大，實用面積爲548平方呎，屬3房間隔單位，並於2日以398萬元成交，平均呎價爲7,263元，帳面升值約232%。