6年蒸發三球！白石角雲滙三房套貶值24%　外區客撈底950萬接貨

二手持續低水，市場再錄蝕讓成交。大埔白石角雲滙一伙三房套單位，最新以950萬元沽出，呎價12,087元。業主持貨6年，帳面慘輸三球，樓價貶值23.8%。



中原地產分區營業經理林志明表示，上述成交單位為大埔白石角雲滙5座中層B2室，單位實用面積786平方呎，採三房連套房及工人套房間隔。

據悉，單位新近獲外區客垂青，心儀屋苑環境舒適，並且由大型發展商發展，加上見單位價錢合理，即決定購入單位自用。議價後以950萬元承接單位，呎價約12,087元。

成交單位為大埔白石角雲滙5座中層B2室，單位實用面積786平方呎，採三房連套房及工人套房間隔。（資料圖片）

較同類貴近一成半 帳蝕仍慘蝕三球

參考屋苑對上一宗同類型成交個案，涉及單位為5座低層B2室，面積間隔相同，於上月底以830萬元沽出，呎價10,560萬元。即上述單位最新成交價較同類單位賣貴約14.5%。

翻查資料，原業主於2019年以1,247萬元購入單位，持貨約6年，是次易手賬面蝕約297萬元離場，單位期內貶值23.8%。