鰂魚涌君豪峰一房490萬連租約沽 一手業主買入6年、勁蝕36%
撰文：李明珠
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蝕讓潮持續，部分半新盤錄得大幅蝕讓。鰂魚涌君豪峰一伙一房連租約以490.5萬元沽出，呎價16,296元。原業主於6年前一手買入單位，帳面大幅蝕讓278萬元，蝕幅高達36%。
市場消息表示，該單位為君豪峰中層G室，實用面積301平方呎，一房間隔。原業主最初以蝕讓價560萬元連租約放盤，其後獲新買家洽詢，最終經雙方議價後，單位減至490.5萬元成交，累減69.5萬元或12%，折合呎價16,296元。
過去3年二手成交均損手、一手買入蝕36%
代理指，是次單位屬市價成交。資料顯示，屋苑於過去近3年全數二手成交均屬蝕讓離場，蝕幅由7%至44%。
原業主於2019年以769萬元一手買入單位，持貨6年，是次沽貨帳面蝕讓278.5萬元，單位期内大幅貶值36%。
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