天水圍嘉湖山莊三房431萬沽 上手持貨3年轉手帳蝕近三成離場
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊新近獲租客「轉租為買」，擲431萬元買入三房戶，原業主3年前斥600萬元買入，是次轉手帳面輸近三成離場。
美聯物業分行營業經理黃信豪表示，是次成交為天水圍嘉湖山莊美湖居2座中層H室，實用面積540平方呎，屬三房間隔。據悉，原業主以430萬元放盤，及後獲新買家洽詢，最終以431萬元沽出，呎價7,981元。
租客「轉租為買」 上手3年輸169萬
至於新買家原本為租客，因見租金上升及樓價調整後，認為上述單位樓價合理，決定入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為429萬元，而恒生估價則為457萬元。即最新成交價在估價範圍內。
據知，原業主於2022年以600萬元購入單位，持貨至今3年，是次轉手帳面蝕讓約169萬元，單位期內貶值28.2%。
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