荃灣萬景峯兩房勁劈22%！租客趁息口回落　840萬「執筍盤」做業主

近期息口向下，吸引租客趁機「租轉買」。荃灣萬景峯一伙兩房單位，原業主今年3月叫價1,080萬元，放盤三個月累劈240萬元，最新以840萬元沽出，減幅約22.2%。新買家為同區租客，趁拆息下調，入市晉升業主。



美聯物業助理區域經理柯志東表示，上述成交單位為萬景峯6座中層G室，實用面積522平方呎，採兩房間隔。據悉，原業主今年3月時以1,080萬元放售，至本月初因應市況下調叫價至880萬元。

成交單位為萬景峯6座中層G室，實用面積522平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

劈價逾兩成出售 較半年前同類單位賣平約2.3%

而新買家為同區租客，眼見息口下調，加上樓價已回落到一定水平，且租金持續向上升，故決心上車，雙方經過數次議價，單位最終以840萬成交，實用呎價約16,091元，減幅約22.2%。

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為6座高層E室，面積間隔相同，於今年一月底以860萬元沽出，呎價16,963元。換言之，屋苑同類單位半年跌價約2.3%。

資料顯示，原業主於2015年以780萬元購入單位，持貨十年一直作長線收租之用，是次轉手，帳面獲利60萬元。