長情客1288萬沽美孚新邨千呎四房　持貨27年轉手賺「5球」

十大屋苑美孚新邨一伙四房戶，新近以1,288萬元沽出，原業主持貨27年後，單位升值57%。據了解，新買家因鍾情三面海景設計位及價格合理而購買該單位。



美聯物業首席區域營業董事張曉盈表示，該單位實用面積約1,387平方呎，屬4房間隔，單位最後以1,288萬元轉手成交，其折合實用呎價爲9,286元。

單位大廳呈凸出設計 吸引新買家入市

張曉盈表示，新買家喜愛該單位大廳的三面凸出設計，可以享受三面海景，加上該單位價格符合預算，便決定成交。

原業主於1998年3月以818萬元購入該單位，持貨約27年後，轉手帳面獲利達470萬元，單位升值約57%。

美孚新邨一期。（黃偉民攝）

根據最近3年的成交資料，美孚新邨約40宗同戶型單位的成交記錄裏，近58%的單位呈賬面升值。

當中位於1期百老匯街14-16號中層16號B室單位爲最大升幅，其實用面積爲1,329 平方呎，並於2023年1月以1,613萬元售出，成交呎價爲12,137元，帳面升值達3.7倍。