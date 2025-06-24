大埔街坊1080萬買富．盈門三房套自住　上手8年帳面蒸發逾一成

市場蝕讓個案持續。大埔富．盈門一伙三房套單位最新以1,080萬元成交，呎價約11,380元。原業主8年前買入帳蝕153萬元離場，貶值約12.4%。



中原地產高級分區營業經理黃達雄表示，是次成交為大埔富．盈門1座中層B室，單位實用面積949平方呎，屬三房套單位，單位早前以1,400萬元叫價放盤，單位累劈150萬元至1,250萬元求售，單位最終以1,080萬元沽出，呎價約11,380元。

較一年前同類單位賣平一球

至於，新買家為同區家庭客，見屋苑樓齡較新，價錢合理且間隔合用，即決定購入自住。參考同類成交單位為2座中層B室，實用面積相同，於2024年中以1,180萬元沽出，反映同類中層造價較一年前賣平100萬元。

據知，原業主則於2017年以1,233萬元買入單位，持貨約8年，是次易手帳面蝕約153萬元，單位期內貶值12.4%。