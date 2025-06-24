ONE HOMANTIN三房戶半年劈兩球　終1445萬沽　上手7年帳蝕三成半

二手市場疲弱，何文田ONE HOMANTIN有三房新近以1,445萬元沽出，呎價18,176元。據了解，上手半年減價兩球，最終持貨7年要帳面蝕逾三成半離場。



美聯物業分行助理聯席董事阮培華表示，是次成交為何文田ONE HOMANTIN第7座高層A室，單位實用面積約795平方呎，座向東南，屬三房間隔。

據知原業主以1,650萬元放盤，半年減價205萬元或12.4%，新近以1,445萬元沽出，呎價為18,176元，較市價低約3成。至於，新買家内地客因鍾情上述單位景觀開揚，樓底高，加上業主願意擴大議價空間，決定入市。

何文田One Homantin。（資料圖片）

持貨7年帳蝕逾三成半

參考同類成交單位為7座中層A室，實用面積相同，於2024年底以1,250萬元沽出，反映同類面積單位造價較半年前回升15.6%。。

至於，原業主於2018年7月以約2,269萬元購入上述單位，持貨約7年，是次轉手帳面蝕讓約824萬元，或約36.3%。