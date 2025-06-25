王家衛劈400萬求售豪宅！浪琴園兩房叫價1980萬　時光倒流28年前

近期拆息調整，市場氣氛好轉，有名人趁機劈價去貨。國際知名導演王家衛近期劈價400萬元，連車位放售大潭浪琴園一伙兩房單位，單位意向價1,980萬元，呎價18,384元，時光倒流至28年前同類單位水平。



市場消息指，上述放售的單位為浪琴園1座高層B室，實用面積1,077平方呎，採兩房間隔及連一個車位，享全海景。該單位由知名導演王家衛持有，過去作收租之用，但由去年1月開始叫價2,380萬元放盤，惟未獲承接。單位新近減價400萬元，最新意向價1,980萬元，減幅達約16.8%，意向呎價18,384元。

國際知名導演王家衛近期劈價400萬元，叫價1,980萬元連車位放售大潭浪琴園一伙兩房單位。（視覺中國）

同類單位1997年相若價格沽

翻查屋苑1座另一伙高層B室成交，座向及面積間隔相同，曾於1997年3月初以1,950萬元連車位成交，呎價18,106元，與上述單位相若，換言之，王家衛單位的最新叫價時光倒流至28年前水平。

名下淺水灣豪宅劈價5球

另外，王家衛近期名下其他豪宅亦劈價，包括淺水灣南灣大廈低層C室，實用面積2,143平方呎。單位去年連車位6,500萬元放售，今年3月劈價500萬元，最新意向價6,000萬元，減幅達約7.7%，意向呎價27,998元。