紅磡啟岸納米盤現短炒！開放式310萬沽、持貨三個月實賺僅4萬
撰文：李煥好
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二手市場疲軟，納米半新樓錄短炒微賺個案。紅磡啟岸一伙開放式單位，實用面積197平方呎，最新以310萬元沽出，呎價15,228元。原業主持貨僅三個月，帳賺10萬元，但扣減佣金等使費後，料微賺約4萬元。
中原地產高級分區營業董事高鵬表示，上述成交單位為啟岸高層D5室，實用面積197平方呎，採開放式間隔。單位最近以310萬元沽出，呎價15,736元。
代理透露，新買家為投資者，心儀單位質素而決定人手。現時租金續升，若參考屋苑同類單位最新1.35萬元的租金水平，料買家可享5.23厘回報。
↓↓啟岸高層D5室景觀↓↓
短炒三個月帳賺10萬 減使費料微賺4萬
翻查成交資料，原業主於今年3月底以300萬元買入單位，呎價15,288元，創屋苑最低記錄。原業主現將單位轉手，持貨近三個月，帳賺10萬元離場。但若計及代理佣金等使費，料業主僅微賺約4萬元。
2019年一手賣出價436.82萬
至於再對上一手業主則於2019年以436.82萬元，向發展商買入上述單位，反映該單位作價回升10萬元，但依然遠低於2019年水平。
另外，屋苑年初至今共錄13宗二手成交，其中12宗需蝕錢，蝕幅介乎20%至33%。
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