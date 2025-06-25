鰂魚涌君豪峰開放式跌穿4球　創屋苑歷史新低　一手業主7年蝕三成

新盤持續以低價推售吸客，拖累區内半新盤樓價。鰂魚涌半新盤君豪峰一伙開放式單位以390萬元沽出，呎價18,225元，造價創屋苑歷史新低。原業主於2018年一手購入單位，帳面蝕讓156.5萬元離場，單位大幅貶值近3成。



市場消息表示，該單位為君豪峰高層M室，實用面積214平方呎，開放式間隔。原業主早前將推出放盤，獲新買家洽詢。最終單位經商討後以390萬元沽出，折合呎價18,225元。

售價創歷史新低、7年貶值三成

代理指，是次單位造價跌穿400萬元關口，創屋苑歷史新低。而屋苑於過去近3年全數二手成交均屬蝕讓離場，蝕幅由7%至44%不等。

原業主於2018年以546.5萬元一手購入單位，持貨7年轉手，帳面蝕讓156.5萬元，單位期内大幅貶值29%。