禁售期届滿　馬鞍山新居屋錄首宗二手　一房業主買入兩年大賺23%

撰文：李明珠
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部分新居屋禁售期届滿，錄得首宗二手成交。馬鞍山新居屋錦駿苑一伙一房單位最新以363萬元未補地價售出，呎價8,852元。原業主於2023年一手買入，帳面獲利68萬元離場，單位2年升值超過2成。

萬方地產營業經理葉搏麟表示，單位為錦駿苑A座低層9室，實用面積427平方呎，一房間隔連露台，外望市景。由於單位禁售期届滿，原業主隨即叫價378萬元放售，放盤僅2日即獲買家洽詢。最終經議價後單位以363萬元未補地價沽出，呎價8,852元。

屋苑首宗二手成交、一手業主帳賺68萬

代理指，屋苑屬新居屋，2023年才落成，是次屬屋苑首宗二手成交個案。

原業主於2023年6月以295萬元未補地價向房委會購入單位，持貨2年轉手，帳面獲利68萬元，單位期内升值23%。

馬鞍山新居屋錦駿苑。
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