蝕兩成都要走！馬鞍山聽濤雅苑三房套778萬沽 業主四年蒸發220萬
撰文：李煥好
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近日拆息持續回落，整體入市氣氛升溫。馬鞍山聽濤雅苑一伙三房套單位最新以778萬元沽出，呎價約10,237元。原業主持貨約4年，帳面蝕逾兩球離場，單位貶值22%。
中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，上述成交單位為馬鞍山聽濤雅苑2座低層H室，實用面積760平方呎，屬三房套間隔。原業主開價約808萬元，而新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。雙方議價後以778萬元成交，呎價約10,237元。
單位4年貶值兩成
另據網上銀行對該物業估價顯示，恒生網上銀行估價為796萬元，而中銀估價為697萬元，是次成交屬估價範圍內成交。
據悉，原業主於2021年以998萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面蝕約220萬元離場，單位期內貶值22%。
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