嘉湖山莊樂湖居三房戶398萬沽　長情業主持貨33年、升值2倍

十大屋苑天水圍嘉湖山莊出現新二手成交，該屋苑樂湖居一伙3房單位，最近以398萬元沽出，原業主持貨長達33年，最後獲利272.5萬元。據了解，新買家因間隔實用及只需付100元印花稅而購入該單位。



利嘉閣地產分行經理蕭啟諾稱，該單位爲樂湖居12座低層G室，實用面積約548平方呎，原業主本以400萬元出售該單位，經議價後終以398萬元售出，成交呎價爲7,263元。

該單位同戶型單位平面圖。（資料來源：中原地產）

間隔實用及僅需付100元印花稅成買入原因

據了解，新買家爲區外換樓客，買家見單位間隔實用，而且周邊亦有相對的配套設施，加上價錢吸引，僅需100元印花稅，便立即購入。

原業主於1993年以約125.5萬元購入單位，持貨長達33年後轉售，帳面獲利達272.5萬元，單位升值2倍。

銀行估價介乎380萬至403萬

根據匯豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約380萬及403萬元，最新成交價較兩間銀行估價之內。