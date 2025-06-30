嘉湖山莊樂湖居三房戶398萬沽 長情業主持貨33年、升值2倍
撰文：李健民
出版：更新：
十大屋苑天水圍嘉湖山莊出現新二手成交，該屋苑樂湖居一伙3房單位，最近以398萬元沽出，原業主持貨長達33年，最後獲利272.5萬元。據了解，新買家因間隔實用及只需付100元印花稅而購入該單位。
利嘉閣地產分行經理蕭啟諾稱，該單位爲樂湖居12座低層G室，實用面積約548平方呎，原業主本以400萬元出售該單位，經議價後終以398萬元售出，成交呎價爲7,263元。
間隔實用及僅需付100元印花稅成買入原因
據了解，新買家爲區外換樓客，買家見單位間隔實用，而且周邊亦有相對的配套設施，加上價錢吸引，僅需100元印花稅，便立即購入。
原業主於1993年以約125.5萬元購入單位，持貨長達33年後轉售，帳面獲利達272.5萬元，單位升值2倍。
銀行估價介乎380萬至403萬
根據匯豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約380萬及403萬元，最新成交價較兩間銀行估價之內。
天水圍嘉湖山莊三房431萬沽 上手持貨3年轉手帳蝕近三成離場嘉湖山莊本月交投14宗 上車客460萬購三房單位 上手8年升40萬嘉湖山莊三房489萬沽 買家三奇招奪「心頭好」 持貨29年升1.2倍天水圍嘉湖山莊三房「海嘯貨」405萬沽 持貨17年帳面升值1.7倍短炒失敗半年輸6.5萬 嘉湖山莊三房套獲退休客Full Pay510萬入市