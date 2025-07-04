畢架山豪宅帝景峰809.8萬去貨　業主含淚劈四球半、7年樓價瀉三成

二手樓市疲弱，有豪宅業主忍痛蝕讓離場。筆架山豪宅帝景峰帝景居一伙兩房單位，原業主放盤多年，近期減價約35.2%至809.8萬元成交，呎價13,061元。原業主持貨7年，單位跌價超過三成。



中原地產高級資深分區營業經理余社朝表示，上述成交單位為帝景峰帝景居3座高層C室，實用面積620平方呎，採兩房一廁間隔，廳大房大，單位座向東北方，望開揚翠綠山景。

劈價近四球半沽貨 低銀行估價一成

據了解，該單位已放盤多年，期間多次減價。業主今年初曾開價1,250萬元，最近調低至1,050萬元才吸引買家洽購。雙方經過多輪議價，最終以809.8萬元成交，較銀行估價低10%，累減440.2萬元或約35.2%。

成交單位為帝景峰帝景居3座高層C室，實用面積620平方呎，採兩房一廁間隔。（資料圖片）

投資收租客接貨 7年樓價蒸發32%

代理透露，買家為同區的長線投資者，心儀單位質素理想，因此決定增持單位作收租之用。以屋苑同類單位現時月租約2.8萬元計算，租金回報率可達約4.1厘。

翻查資料，原業主於2018年4月以1,190萬元購入單位自住。由於家人近年已遷出，業主決定加快放售套現。持貨7年最終帳面蝕讓380.2萬元離場，單位期內貶值32%。