准養狗先買！外區狗主FULL PAY 400萬入新屯門中心　業主笑袋三球

近期拆息下調，有用家趁平息入市換樓。新屯門中心一伙兩房單位獲外區客垂青，該買家心儀屋苑可飼養狗隻，因此「FULL PAY」400萬元入手，成交呎價僅8,658元。原業主長情持貨30年，帳賺近三球離場，單位升值約3.7倍。



祥益地產區域董事黃慶德表示，上述成交單位為新屯門中心2座高層C室，實用面積462平方呎，屬兩房一廳。據悉，原業主開價420萬元放盤。而新買家為外區換樓客，主要物色可准許飼養狗隻的屋苑。

心儀屋苑允許養狗 一筆過付400萬入手

代理透露，買家心儀該屋苑能養狗，加上單位位於高層，睡房景觀開揚。雙方經議價後，原業主願意減價20萬元，買家遂決一次過支付400萬元「即睇即買」單位自住，呎價8,658元，屬市價成交。

買家心儀新屯門中心允許養狗。（網上圖片）

較同類單位升值約3.4% 長情業主帳賺三球

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為2座高層C室，座向及面積間隔相同，於去年12月底以387萬元沽出，呎價8,377元。即上述單位造價在半年間微升約3.4%。

翻查資料，原業主於1995年以約108.5萬購入上址，持貨長達30年，現沽出帳面大幅獲利約291.5萬，單位期內升值約3.7倍。