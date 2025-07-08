北京中大研究生心急來港睇樓　1.4萬租粉嶺名都兩房　回報呢個數

踏入暑假租務旺季，不少內地生加快租樓步伐。粉嶺名都一伙兩房單位，獲一名即將入讀中文大學的內地研究生承租，該學生更特意從北京來港幾日睇樓。單位最終以月租1.4萬元租出，業主享約7厘回報。



中原地產副區域營業經理賴作智表示，上述成交單位為名都7座中層E室，實用面積399平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主叫價月租約1.4萬元，日前零議價成交，呎租35.1元。

↓↓名都7座中層E室↓↓

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特意由北京來港睇樓 預繳16.8萬年租

據代理透露，新租客為來自北京的內地研究生，新學年將入讀中大。由於擔心租務市場緊張，8月來港時租盤選擇較少，租金亦可能較貴，故特意由與家人來港幾日睇樓。該租客滿意屋苑位置方便、間隔實用，即時拍板承租，並一次過預繳全年租金16.8萬元。放盤相片可見，單位裝修企理，家電一應俱全。

回報高達7厘

翻查資料，業主於2012年以約237萬元購入上址，現租出單位，可享約7厘租金回報。