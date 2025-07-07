買家回流二手市場尋寶　十大屋苑共錄15宗升25%、創4周新高

十大屋苑本周末全部錄得成交，合共成交15宗，按周升25%，連升3周，並創下4周新高。當中沙田第一城最多成交，錄得3宗，其次為康怡花園、新都城及嘉湖山莊，各錄2宗成交，其餘屋苑各錄得1宗成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期買家入市意欲持續上升，整體樓市氣氛暢旺。由於本周末一手市場欠缺大型新盤推售，僅屯門區新盤推售160伙並即日沽清，不少購買力因而流向二手市場尋寶。業主態度亦見務實，願意減價沽貨，平盤有承接，推動二手交投氣氛造好。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，康怡花園睇樓人流上升，帶動成交增加。本周末屋苑末錄得2宗成交，打破對上5個周末「零成交」局面。成交包括R座中層13室，實用面積616平方呎，三房間隔，以840萬元沽出，實用呎價13636元。原業主於2015年以845萬元買入單位，持貨約10年，賬面蝕5萬元離場。

另一宗成交為同座低層1室，實用面積及間隔相同，以745萬元易手，平均實用呎價12094元。原業主於2000年以268萬元買入單位，持貨25年，賬面獲利477萬元，升值約1.8倍。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

太古城本周末錄得1宗成交，為建安閣高層B室，實用面積703平方呎，三房間隔，成交價953.8萬元，實用呎價13568元。原業主於1997年以602萬元買入，持貨28年，賬面獲利351.8萬元，升值58%。屋苑本月暫錄得4宗成交，平均實用呎價約14200元。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，新都城本周末錄得2宗成交，包括2期11座高層C室，實用面積363平方呎，兩房間隔，成交價508萬元，實用呎價13994元。另亦錄3期4座低層B室成交，實用面積406平方呎，兩房間隔，成交價528萬元，實用呎價13005元。

新都城。（羅敏妍攝）

新界區方面，沙田第一城本周末連錄3宗成交，包括39座高層H室，實用面積約304平方呎，兩房間隔，去年叫價450萬元，新近以421萬元連租約沽出，實用呎價13849元。新買家為區內業主，有見近期按揭息率持續下調，定期存款息率又有下跌趨勢，加上較早前放寬了收租或連租約物業可做七成按揭，見上址現時月租1.4萬元，租金回報達4厘，十分吸引，遂棄定存買樓收租。

原業主則於2016年初以378萬元購入單位自住，直至去年換入三房單位，適逢租務旺季，所以先將單位以1.4萬元租出，並繼續連約放售，現成功沽出，賬面賺43萬元，單位9年升值11%。他續指，沙田第一城7月份暫錄得10宗成交，平均實用呎價約13660元。

沙田第一城。

屯門區新盤雖然吸納不少二手市場客源，但同時增添買家入市信心，對二手市場帶來一定的支持作用。嘉湖山莊本周末錄得2宗成交，平均實用呎價7804元，市況不俗。其中一宗成交為樂湖居5座中層D室 3房，實用面積551平方呎，3房間隔，以430萬元成交，折合實用呎價7804元。據悉，原業主於1992年1月以131萬元購入單位，持貨7年，是次沽出賬面獲利299萬元，單位升值2.3倍。