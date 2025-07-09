買家睇錯市！短炒馬鞍山嵐岸三房失敗　持貨半年倒蝕165萬離場

撤辣後市場短炒個案明顯增加，但仍有部分單位未能錄得升幅。馬鞍山嵐岸一伙三房單位新近以785萬元沽出，呎價10,481元。原業主於今年初買入單位，持貨約半年帳面虧蝕115萬元離場，蝕幅約13%。若連同稅務使費計算，料業主至少實蝕165萬元離場。



世紀21奇豐物業分行經理黃宗信表示，該單位為嵐岸7座中層A室，實用面積749平方呎，三房兩廳間隔，座向西北望海景。據悉，原業主買入單位後一個月即將單位推出放盤，最初叫價800萬元，已屬蝕讓價。直至近日才獲買家議價以785萬元承接，放盤4個月間減價15萬元，折合呎價10,481元。

造價低同類10%、持貨半年實蝕165萬

參考屋苑近期二手成交，對上一宗同類成交為同座低層A室，面積間隔相同，於今年5月以868萬元沽出，呎價11,589元。即是次單位造價較同類戶低出約10%。值得留意的是，即使是次單位以同樣價錢售出，仍然需蝕讓32萬元離場。

原業主於今年1月以900萬元購入單位，持貨約半年，是次易手帳面虧蝕115萬元，單位期內貶值約13%。若連同稅務使費計算，料業主至少實蝕165萬元離場。