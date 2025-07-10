金融公司以等值2380萬股份購屯門洋房 作員工宿舍 上手蝕820萬
撰文：李健民
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新界洋房再次出現二手蝕讓，位於屯門小欖的 The Carmel 四房間隔洋房，最近以2,380萬元易手，新買家為金融公司豐銀禾控股 (8030)。據了解，物業將來會改動成出差員工宿舍。
洋房2021年買入價3200萬 現蝕四分之一
上述成交爲 The Carmel 15號洋房，實用面積爲1,687平方呎，爲四房間隔。該洋房於2021年以3,200萬元一手價買入，平均呎價爲18,969元。是次交易原業主帳面蝕讓820萬元或26%。
購買方代價須由買方於簽訂時支付1港元現金作為按金，以及於完成時按發行價每股代價股份2.35港元向賣方配發及發行10,127,660股代價股份支付。
物業料成公司員工宿舍
據了解，新買家豐銀禾控股爲香港註冊成立的有限公司，以深圳爲總部，並於2012年5月於港交所上市，購入該物業原因是公司有逾10名僱員，需要定時往香港出差工作，公司現時並沒有在香港設立臨時居所，預料物業會用作員工宿舍。
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