大埔又多單「轉租為買」　UNIVERSITY HILL兩房606萬沽　2年輸16%

近期息口向下令供樓負擔減輕，加上住宅租金上升，市場再錄多宗「轉租為買」。大埔 UNIVERSITY HILL有兩房單位，最近以606萬元沽出，持貨約兩年，帳面蝕讓約113萬元或15.8%。



美聯物業助理營業董事林奕俊表示，該單位爲大埔UNIVERSITY HILL 2B期優景閣第1座高層B3室，實用面積約401平方呎，屬兩房間隔。原業主最初以630萬元放售，經議價後最終以606萬元成交，平均呎價爲15,112元。據了解，新買家爲區內租客，因有感息口低企，置業成本大幅減少，故決定承接單位。

至於，原業主於2023年以719.73萬元買入，持貨至今2年，是次轉手帳面蝕讓約113萬元，單位貶值約15.8%。

↓↓大埔UNIVERSITY HILL第1座高層B3室↓↓

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UNIVERSITY HILL（又名大學山）位於大埔滘優景里，屋苑鄰近中文大學及科學園。（資料圖片）

白石角逸瓏灣8同樣現「轉租為買」 單位蝕48萬

林奕俊表示，對上一單區內出現的「轉租為買」案例爲白石角逸瓏灣8 3A座低層F室，實用面積約494平方呎，屬兩房間隔。原業主最初開價680萬元，經議價後以610萬易手成交，呎價12,348元。

該新買家同樣爲區內租客，因戶型實用，單位以高樓底設計和靠近科學園，便承接單位。原業主在2019年以658萬元買入單位，轉手後帳面蝕讓48萬元或蝕7.3%。