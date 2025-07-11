業主離世十年無人繼承　翠景花園無契樓三度流拍、狠劈111萬求售

拍賣場再現低價另類盤。大圍翠景花園一伙三房單位，因業主離世超過十年且無人繼承，成為「無契樓」，加上長期拖欠管理費，遭法院頒令強制拍賣。該單位將於下周三（17日）開價428萬元拍賣，呎價僅約7,051元。若以底價成交，則較市場估價賣平約37.1%。



忠誠拍賣發言人表示，該單位位於大圍翠景花園2座高層A室，實用面積約607平方呎，為三房間隔，將於下周三透過忠誠拍賣行推出。由於涉及法院令且屬無契物業，故單位開價428萬元，較市場估價約680萬元，大幅折讓約252萬元或約37.1%，呎價僅約7,051元。

↓↓翠景花園2座高層A室↓↓

業主去世至少十年 淪為無契樓

據了解，該單位業主已去世至少十年，期間無人辦理遺產繼承手續。物業因長期拖欠管理費，最終被法院頒令強制拍賣以清償欠款。由於無法提供樓契，新買家將難以申請按揭貸款，極可能需要「FULL PAY」入市。

去年三度流拍 劈價兩成重推

值得注意的是，這已是該單位第四次推出拍賣。去年4月至5月期間曾三度流拍，當時開價均為539萬元。時隔不到一年，底價大幅下調111萬元，降幅約兩成。

從放盤照片可見，單位長期無人打理，牆身出現裂痕，地板積滿灰塵。然而屋內仍保留著原業主的生活痕跡，衣物、碗碟等日常用品依然擺放在傢俱上，相信業主當年是突然離世。