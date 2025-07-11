嘉湖「心急」業主放盤三日劈50萬　終500萬沽三房套　帳面勁賺4成

近期樓市氣氛轉趨活躍，部分急於套現的業主願意減價求售。天水圍嘉湖山莊一伙三房套單位，業主放盤僅三天就「心急」減價50萬元，最終以500萬元成交，呎價7,899元。該業主持貨近12年，帳面獲利約141萬元或約39.3%。



祥益地產高級分行經理謝利官表示，上述成交單位為嘉湖山莊2期賞湖居3座低層B室，實用面積633平方呎，屬三房套間隔。原業主最初開價550萬元，由於急需套現，放盤三天後即減價50萬元至500萬元。

成交單位為嘉湖山莊2期賞湖居3座低層B室，實用面積633平方呎，屬三房套間隔。（資料圖片）

區內客500萬承接 較估價貴多約6.4%

代理指，新買家為天水圍區內客，對區內環境十分熟悉，加上滿意單位質素，決定以500萬元購入自住，成交呎價7,899元，屬市價水平。另據恒生網上銀行，該單位估價為470萬元，而中銀估價為472萬元。換言之，該單位最新成交價較估價賣貴最多約6.4%。

12年間帳賺約141萬 單位升值近四成

資料顯示，原業主於2013年以約359萬元購入該單位，是次轉手帳面獲利約141萬元，12年間單位升值約39.3%。