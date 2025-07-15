藍灣半島三房放盤1日吸3枱客搶購！買家追價5萬　終795萬買心頭好

二手市場轉旺，小西灣藍灣半島有三房連主人套房單位以790萬元叫價放盤，即日吸三組準買家同時洽購，最終有準買家追價5萬元，成功以795萬元買心頭好。上手持貨19年帳面升值近5球離場。



世紀21Q分行執行董事招潔冰表示，是次成交為小西灣藍灣半島8座中層E室，實用面積為601平方呎，屬三房連主人套房間隔，眺望開揚山景及城市景。

原業主日前以790萬元放盤求售，翌日已獲至少三組準買家同時洽購，最終有準買家追價5萬元，單位終以795萬元沽出，呎價達13,228元，至於，新買家為外區客，心儀此單位全屋附有雅緻裝修，外望開揚景觀，故即睇即購入。

小西灣藍灣半島。

持貨19年升值近5球

參考同類成交單位為8座中層E室，實用面積相同，於2024年4月以826.8萬元沽出，反映同類中層造價較逾一年前賣平逾31萬元。

至於，單位原業主於2006年8月以313萬元購入單位，持貨19年轉手，帳面升值482萬元，期間升值逾1.5倍。