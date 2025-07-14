納米樓又輸！馬鞍山薈朗一年30宗蝕讓　開放式295萬沽、九年輸7%

二手市場續以蝕讓成交為主，當中馬鞍山薈朗過去一年錄至少30宗二手蝕讓成交，最新屋苑一伙開放式單位業主以「蝕讓價」放盤，最終以295萬元沽出，較9年前買入價帳面蝕讓23萬元或逾7%。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山薈朗2座中層B1室，單位實用面積229平方呎，開放式間隔，開價約310萬元，議價後單位減價15萬元或4.8%，終以295萬元沽出，呎價約12,882元。至於，新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即入市自住。

2016年買入價318萬

據悉，原業主於2016年以318萬元購入單位，持貨約9年，是次轉手帳面蝕讓約23萬元，單位期內貶值7.2%。

馬鞍山薈朗。

過去一年錄30宗蝕讓

如連同上述成交，該屋苑過去一年，即2024年7月份至2025年7月份，該屋苑已錄得30宗二手蝕讓個案，蝕讓幅介乎3至31%。其中蝕幅最多的個案為薈朗2座低層A02室，實用面積221平方呎，成交價僅280萬元，貶值31%。