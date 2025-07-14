大慈善家區樹洪家族天鑄三房銀主盤叫價3900萬 較10年前貶值3成
撰文：黃祐樺
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市場再有銀主物業推出拍賣。原由已故大慈善家區樹洪之女兒、區樹洪基金會主席區頌瑜所持有的何文田天鑄三房豪宅，新近淪為銀主盤，銀主以3,900萬元連一個車位推出拍賣，較2015年中買入價5,499.15萬元，貶值近三成。
何文田天鑄三房3900萬連車位推拍
環亞物業拍賣表示，是次推出重新拍賣單位為何文田天鑄7座低層D室，實用面積1,576平方呎，設三房套連工作間間隔，屬銀主盤。該單位新近以3,900萬元連一個車位推出拍賣，呎價約24,746元。
另據恒生網上銀行估價，上述單位連車位估價3743萬元，即拍賣價較估價高157萬元或4.2%。
↓↓何文田天鑄7座低層D室↓↓
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買入價較底價平近三成
據資料指出，該單位業主為已故大慈善家區樹洪之女兒、區樹洪基金會主席區頌瑜所持有，在2015年中以5,499.15萬元買入，如成功以底價賣出，該單位10年間貶值1,599.15萬元或近三成。
3年前名下北角住宅重建項目淪銀主、終蝕2.78億易手
區樹洪家族發展房地產起家，多年來亦熱心公益。不過近年其家族部分名下物業曾出現銀主接管情況。當中包括由區頌瑜或相關人士持有的北角堡壘街66號及建華街57號住宅重建項目，地盤面積3,248平方呎，於2022年遭銀主接管後並於翌年以1.9億元沽出，成交價較4年半前的買入價勁蝕約2.78億元，帳面足足蒸發59%。
另外，亦在2024年以1140萬元蝕沽將軍澳日出康城LP10一伙三房，當時持貨不足3年轉手，帳面虧損230萬元，期内貶值約16.8%。
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