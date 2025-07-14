屯門菁雋174呎「龍床盤」203萬沽 上手蝕26% 收租客回報料4.7厘
撰文：李明珠
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細價樓租金回報較高，吸引收租客入市投資。屯門「龍床盤」菁雋一伙開放式單位最新以203萬元沽出，呎價約11,667元。原業主6年前一手買入，帳面蝕讓73萬元離場，單位貶值超過兩成半。
利嘉閣首席聯席董事莊國寶表示，單位為菁雋高層23室，實用面積約174平方呎，屬開放式間隔，望樓景。原業主最初叫價215萬元放售，近日獲買家洽詢。
據悉，新買家為首置客，計劃買入細銀碼物業用作收租，睇樓後鍾情單位保養簇新，價格符合預算，最終議價以203萬元成交，折合呎價約11,667元。
料租金回報達4.7厘
代理指，目前同類單位月租約8,000元左右，若按單位成交價計算，租金回報高達4.7厘。另外，屋苑現有約18個單位放盤，最低入場費由210萬元起。
原業主於2019年以約275.9萬元一手買入單位，持貨6年轉手，帳面蝕讓73萬元，單位期内貶值26%。
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