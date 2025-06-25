元朗YOHO系三房4球推拍！呎價6千送傢俬 斷供銀主盤蝕四成｜多圖
撰文：李明珠
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部分業主單位遭銀主沒收，低價出擊吸客。元朗PARK YOHO一伙銀主三房單位推出拍賣，開價430萬元，呎價僅6,646元。原業主於2017年買入單位，但因斷供而被銀行收樓，現開拍價較買入價低出307萬元，樓價大幅貶值超過4成。
忠誠拍賣表示，該單位為PARK YOHO 2A期GENOVA的29座中層D室，實用面積647平方呎，屬三房套間隔，外望山景。
單位為銀主盤，最新開價430萬元推拍，折合呎價約6,646元。圖片可見，單位裝修嶄新，並附有企理傢俬，方便即買即住。
↓↓PARK YOHO 29座中層D室↓↓
斷供淪爲銀主盤、樓價貶值超過四成
代理指，單位目前滙豐銀行估值為615萬元，即開價較估價低出185萬元或約3成。另外，單位為首次作公開拍賣，加上開價吸引，已經吸引不少買家查詢。
原業主於2017年7月以737.26萬元一手買入單位，近年突然斷供單位而遭銀主收樓及推出拍賣場放售。單位最新拍賣價較當年買入價帳面低出307.2萬元，即樓價大幅貶值約42%。
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