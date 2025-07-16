小西灣藍灣半島三房815萬推拍 附企理裝修 銀主75折放售吸客
撰文：李明珠
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銀主持續於拍賣場低價出售物業。小西灣藍灣半島一伙三房銀主單位，最新以815萬元推出拍賣，呎價11,103元，低市價約25%。原業主早於2003年買入單位，近期淪為銀主盤，開拍價較買入價帳面高出427萬元，樓價升值1.1倍。
忠誠拍賣表示，上述單位為藍灣半島9座47樓D室，實用面積734平方呎，三房間隔，外望海景。單位屬銀主盤，圖片可見單位裝修企理，附有基本家具。銀主最新開價815萬元拍賣單位，呎價11,103元。
↓↓藍灣半島9座47樓D室↓↓
低銀行估價25%放售
代理指，單位目前銀行估價為1,086萬元，若按開拍價計算，低估價約271萬元或25%。
原業主早於2003年11月以388萬元買入單位，惟近期遭銀主沒收單位並推出拍賣，現開拍價較買入價帳面高出427萬元，樓價期内升值1.1倍。
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