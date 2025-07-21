暑假租務潮 內地生無睇樓1.58萬租大圍珀玥一房 呎租71元破頂！
撰文：李煥好
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踏入暑假租賃旺季，內地生持續來港租樓，推高區內屋苑呎租。大圍半新盤珀玥一伙一房戶獲內地生垂青，最新以每月1.58萬元承租單位，並「一炮過」支付全年租金連按金逾20萬元，呎租約71元，屬屋苑近期呎租高位。
美聯物業分行高級營業經理彭潔儀表示，上述租出單位為珀玥中層E室，實用面積222平方呎，屬一房間隔。單位獲內地來港研究生以每月1.58萬元承租，呎租約71元，創屋苑近期呎租高位。
↓↓大圍珀玥中層E室↓↓
僅憑相片決定承租 業主回報約4.1厘
代理透露，該租客單位原有租約尚未完結，更因簽證安排無法來港。其僅透過業主提供之相片即決定承租，並一次過支付全年租金連按金共逾20萬元，以免錯失心頭好。據放租相片可見，單位狀態新凈，附企理裝修。
資料顯示，業主於2022年5月以465萬元購入上址，以是次租值計算，租賃回報約4.1厘。
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