北角康澤花園兩房610萬沽　呎價重上1.4萬　業主持貨12年僅升4%

樓市交投回升，業主議價幅度亦明顯收窄。北角康澤花園一伙兩房單位最新以610萬元沽出，呎價約14,219元，重上1.4萬元關口，創屋苑近一年呎價新高。不過原業主於2013年買入單位，帳面僅獲利23萬元，輕微升值4%。若扣除使費料原業主屬手離場。



世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，該單位為康澤花園C座高層03室，單位實用面積約429平方呎，單位屬兩房間隔，向西北望開揚樓景。原業主最初叫價668萬元放盤，近日獲新買家洽詢，最終經雙方議價後以610萬元沽出，累減58萬元或8.7%，折合呎價約14,219元。

持貨12年平手離場

代理指，是次單位成交呎價重上1.4萬元關口，創屋苑近一年呎價新高。參考屋苑近期平均成交呎價為13,615元，即是次單位呎價較近期市價略高4.4%。

原業主於2013年2月以587萬元購入單位，持貨至今12年，惟帳面僅獲利23萬元，單位期内輕微升值4%。若扣除稅務等使費，料業主持貨多年僅屬平手離場。