投資客「撈底」1246萬購南昌站匯璽兩房蝕讓貨 料享回報3.4厘
撰文：李煥好
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近期租金回報上揚，吸引投資者加快入市。南昌站匯璽一伙兩房單位獲投資客垂青，以1,246萬元承接單位放租，呎價約23,598元。原業主持貨6年，現沽出帳面慘蝕約兩球。
美聯物業高級分區營業經理黃育強表示，上述成交單位為南昌站匯璽7座中高層D室，實用面積約528平方呎，屬兩房套間隔，外望海景。
成交呎價23598元 料租金回報約3.4厘
據悉，買家為投資客，見同類型單位月租約3.5萬元，租金回報約3.4厘，收租回報佳。故斥1,246萬元承接單位作收租之用，呎價約23,598元。
業主6年蝕讓191萬 單位貶值13.3%
參考成交資料，原業主於2019年10月以約1,437.1萬元買入單位，持貨約6年，現轉手帳面虧蝕約191.1萬元，或約13.3%。
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