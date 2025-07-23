投資者掃樓收租 斥780萬購西營盤翰林峰一房 回報有呢個數！
撰文：李煥好
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近期住宅租務回報理想，吸引不少投資者入市。西營盤翰林峰一伙一房單位，新近獲投資者垂青，並斥780萬元入手單位收租，呎價23,636元。以同類單位月租約2.4萬元計，料租金回報可達約3.7厘。
中原地產高級資深分區營業經理莊大展表示，上述成交單位為翰林峰1座高層A室，實用面積330平方呎，採一房間隔，向東北方，享海景。單位最新以780萬元成交，呎價23,636元。
租務需求強勁 回報料達3.7厘
代理透露，新買家為投資客，有見區內租務需求強勁，加上屋苑鄰近香港大學，租賃回報高，故決定入市作收租用。按同類單位月租約2.4萬元計，新買家可享約3.7厘租金回報。
業主持貨逾一年 帳賺兩成離場
翻查資料，原業主於2024年4月以650萬元購入單位，持貨1年多，現沽貨帳面獲利130萬元，單位期間升值20%。
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