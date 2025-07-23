「呼吸PLAN」業主轉按失敗！滿名山三房慘淪銀主 樓價蝕4成賤賣
撰文：李明珠
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樓價從高位回落，部分當年採用「呼吸PLAN」的業主無法償還貸款，被銀主沒收單位。屯門滿名山一伙三房銀主盤最新以936.8萬元沽出，呎價9,598元。原業主於2016年一手買入單位，其後遭發展商旗下財務公司沒收放售，帳面蝕讓602萬元，樓價大幅蒸發近4成。
市場消息表示，該單位為滿名山滿庭2座高層B室，實用面積976平方呎，屬於三房間隔。據悉，原業主買入時採用發展商提供的「呼吸PLAN」高成數按揭方案入市，但之後未能成功轉按，導致無法在到期日前還清貸款，最終被發展商旗下財務公司沒收出售。單位最新成交價為936.8萬元，折合呎價約9,598元。
呼吸PLAN五年内需還清貸款、業主轉按失敗淪銀主
資料顯示，原業主當時採用的為「1838一按計劃」，買家可向指定財務公司承造最高樓價80%的按揭，並無需提供收入證明。計劃首年豁免利息，第二及第三年的年利率為P減四厘的低息貸款，但第四及第五年則開始以P計算，並需在第五年内還清所有貸款。
樓價9年勁蝕四成
參考屋苑近期成交，位處同座的一伙稍高2層的B室單位，於今年3月以938萬元易手，與是次單位造價相若，反映上述單位成交屬於市價水平。
原業主於2016年以1,538.8萬元一手買入單位，其後淪爲銀主盤，單位最新成交價較買入價帳面蝕讓602萬元，樓價於9年間大幅貶值39%。
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