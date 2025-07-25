沙田第一城兩房獲上車客421萬買入 9年帳面升值43萬
撰文：李健民
出版：更新：
隨著市況氣氛向好，買家入市信心增加，藍籌屋苑沙田第一城於本月暫時錄21宗成交。最新成交為兩房單位，最近以421萬元易手沽出，原業主持貨約9年，帳面獲利43萬元，或11.4%。
中原地產高級分行經理蔣雲軒表示，該單位為39座中層H室，實用面積約304平方呎，屬兩房間隔。原業主最初開價450萬元，經議價後以421萬元成交，實用呎價為13,849元。
據了解，新買家為上車客，見單位價錢合理，兼間隔實用，便承接單位自住。根據滙豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約426萬及439萬元，即最新成交價較兩間銀行估價低約1.17%至4.10%。
原業主2016年買入價378萬
原業主於2016年以378萬元買入單位，持貨約9年後轉手，帳面獲利約43萬元，單位升值11.4%。
↓↓沙田第一城39座中層H室單位↓↓
+2
投資客一手落空 轉戰400萬購沙田第一城 業主短炒賺26.3萬兩浸大內地生貪交通方便 1.45萬租沙田第一城兩房 回報有呢個數沙田第一城本月交投22宗 長情業主545萬沽貨 持貨22年升超過3倍沙田第一城三房480萬沽 長情業主持貨38年大賺近十倍四個月劈價2次！沙田第一城業主385萬沽兩房 13年照賺48%離場