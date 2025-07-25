沙田第一城兩房獲上車客421萬買入　9年帳面升值43萬

隨著市況氣氛向好，買家入市信心增加，藍籌屋苑沙田第一城於本月暫時錄21宗成交。最新成交為兩房單位，最近以421萬元易手沽出，原業主持貨約9年，帳面獲利43萬元，或11.4%。



中原地產高級分行經理蔣雲軒表示，該單位為39座中層H室，實用面積約304平方呎，屬兩房間隔。原業主最初開價450萬元，經議價後以421萬元成交，實用呎價為13,849元。

據了解，新買家為上車客，見單位價錢合理，兼間隔實用，便承接單位自住。根據滙豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約426萬及439萬元，即最新成交價較兩間銀行估價低約1.17%至4.10%。

原業主2016年買入價378萬

原業主於2016年以378萬元買入單位，持貨約9年後轉手，帳面獲利約43萬元，單位升值11.4%。

↓↓沙田第一城39座中層H室單位↓↓

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沙田第一城。（資料圖片）