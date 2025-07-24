馬鞍山泓碧又見紅 兩房戶480萬成交 業主持貨5年倒蝕32%！
撰文：李煥好
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二手樓價持續調整，部分高價入市的業主需損手離場。馬鞍山泓碧一伙兩房單位獲用家垂青，斥480萬元購入單位，呎價約15,584元。業主持貨5年，帳面勁蝕逾兩球，單位貶值約31.9%。
中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，上述成交單位為泓碧5座高層F室，實用面積308平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主原開價約500萬元，議價後以480萬元易手，呎價15,584元。至於新買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即決定入市單位自用。
年內百分百蝕讓 五年貶值逾31.9%
據悉，原業主於2020年以705萬元購入單位，持貨5年，現沽貨帳面蝕約225萬元離場，單位期內貶值約31.9%。
翻查資料，該屋苑年初至今合共錄得5宗二手成交，全部均需蝕讓，蝕幅介乎18%至43%。
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