馬鞍山泓碧又見紅　兩房戶480萬成交　業主持貨5年倒蝕32%！

二手樓價持續調整，部分高價入市的業主需損手離場。馬鞍山泓碧一伙兩房單位獲用家垂青，斥480萬元購入單位，呎價約15,584元。業主持貨5年，帳面勁蝕逾兩球，單位貶值約31.9%。



中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，上述成交單位為泓碧5座高層F室，實用面積308平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主原開價約500萬元，議價後以480萬元易手，呎價15,584元。至於新買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即決定入市單位自用。

年內百分百蝕讓 五年貶值逾31.9%

據悉，原業主於2020年以705萬元購入單位，持貨5年，現沽貨帳面蝕約225萬元離場，單位期內貶值約31.9%。

翻查資料，該屋苑年初至今合共錄得5宗二手成交，全部均需蝕讓，蝕幅介乎18%至43%。