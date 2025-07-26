沙田希爾頓中心兩房獲上車客395萬買入　持貨8年僅賺13萬

在利好消息帶動下，近期二手交投向好，沙田及大圍區域本月暫錄110宗成交。而最新成交個案為希爾頓中心兩房單位，以385萬元易手沽出，原業主持貨8年，僅獲利13萬元，單位升值3.4%。



中原地產高級資深分區營業經理黎浚宇表示，該單位為C座低層04室，實用面積約283平方呎，屬兩房間隔。原業主最初開價400萬元，經議價後最終以395萬元沽出，平均呎價為13,958元。

據了解，新買家為年輕上車客，見樓價已大幅回落，且單位價錢合理，加上業主亦提供議價空間，睇樓後便決定入市自住。根據滙豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值約366萬元，即最新成交價較兩間銀行估價高出約7.9%。

原業主於2017年以約382萬元買入單位，持貨8年後轉手，帳面獲利僅13萬元，或升值3.4%