業主睇淡後市　170萬沽沙田廣源邨兩房　早年18萬買大賺八倍！

雖然市場氣氛好轉，不過有部分業主看淡後市，趁機放售單位套現。沙田廣源邨一伙兩房單位最新以170萬元未補地價沽出，呎價約4,416元，低市價一成。原業主早於2001年買入單位，帳面獲利152萬元離場，單位大幅升值超過8倍。



富堡城物業董事廖志財表示，該單位為廣源邨8座高層08室，實用面積385平方呎，兩房間隔。據悉，原業主最初叫價185萬元放盤，放盤約半年。因看淡後市，加上自己是早年買入單位，故原因提供較大的議價空間。最終成功於近日以170萬元未補地價沽出，折合呎價約4,416元。

2001年買入大賺8倍

代理指，同類單位盤源不多，市價由180萬至200萬元不等，即是次單位造價略低於市價6%至15%。

原業主於2001年12月以18萬元未補地價買入單位，持貨至今24年，是次轉手帳面大賺約152萬元，單位期內升值約8.4倍。