業主放盤年半終守得雲開　沙田帝堡城三房928萬沽　2年貨帳賺半球

市場氣氛回暖，部分單位放盤多時後終獲承接。沙田帝堡城一伙三房單位於放盤近一年半後，最新成功以928萬元沽出，呎價10630元。原業主於2023年買入單位，持貨不足2年帳面罕有獲利48萬元，單位升值5%。不過若扣除使費料需輕微實蝕或平手離場。



萬方地產區域經理葉搏麟表示，該單位為帝堡城1座高層G室，實用面積873平方呎，三房間隔連工人房，坐向西北望開揚市景。

據悉，原業主於2年前購入單位，最初打算作自住，但不久後便決定更改計劃並將單位推出放售，當時叫價1,100萬元。單位隨後一直放盤約1年4個月，最終近日獲新買家議價以928萬元承接，累減172萬元或16%，折合呎價10,630元。

↓↓帝堡城1座高層G室↓↓

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兩年前入市升值5%

圖片可見，單位裝修較舊，家具亦有明顯使用痕跡。不過代理指，是次單位成交符合市價。

原業主於2023年12月以880萬元買入單位，持貨至今不足兩年，是次轉手帳面罕見獲利48萬元，單位期内升值逾5%。不過若扣除稅務等使費，料需輕微實蝕或平手離場。