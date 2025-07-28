屯門緹岸貨尾再劈價！開放式高位劈6成、僅售216萬　周五賣19伙

現由福彩發展接管的屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）第二期，今日（28日）更改價單，減價推售共25伙單位，個別單位售價劈價逾6成；該批單位將於本周五（8月1日）以先到先得形式發售19伙。



資料顯示，項目最新修改8張價單並作減價推售，共涉25伙單位，當中減價最多的單位為5座19樓Q室，實用面積233平方呎，屬開放式間隔。

單位原先於2020年6月定價為493.3萬元，及後在2022年加價至554.8萬元，最新售價減至216.3萬元兼未有提供何任優惠折扣，即單位帳面較高位大幅劈價338.5萬元或61%。

5座19樓Q室帳面較高位大幅劈價338.5萬元。

6月初曾劈價逾六成賣樓 即日沽26伙

值得留意的是，屯門緹岸在今年6月12日亦曾劈價減價推售共27伙，當時個別單位售價劈價47%至60.8%，並即日成功沽出約26伙，該批單位成交價為228.6萬至662.4萬元。

屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）。

中原6月發聲明要求旗下員工停止為樓盤進行銷售

而事實上，屯門緹岸整個屋苑由於經歷轉手事宜，出現的拖欠地產代理佣金風波一直未平。中原曾在6月份發聲明指，發展商仍拖欠中原地產超過460個單位，涉逾1億元佣金。同時並已向高等法院申請簡易判決，而該聆訊亦在7月初進行。

當時中原同時要求旗下員工停止為樓盤進行銷售，又指不排除進一步考慮就有關樓盤(現時已易名為緹岸)銷售向法院申請禁制令, 以保障中原地產的佣金權益。