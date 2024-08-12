V Group陳韻雲1750萬沽灣仔尚匯　持貨12年帳面貶值百萬

市場出現名人沽貨個案。有代理消息透露，V Group創辦人、前地產代理監管局主席陳韻雲或相關人士，新近以1,750萬元沽出灣仔尚匯兩房戶，持貨12年，帳面貶值約100萬元。



上述單位為灣仔尚匯中層A室，實用面積690平方呎，兩房間隔。單位日前以約1,750萬元沽出，呎價25,362元。

原業主為Collective Fortune Limited，其董事包括前地產代理監管局主席、V Group創辦人兼主席陳韻雲，以及其女兒顧曉楠。單位早於2012年以約1,850萬元購入，是次易手帳面蝕讓約100萬元。

2012年買入價1850萬

資料顯示，資料顯示，位於灣仔告士打道的尚匯，前臨灣仔運動場及維港。據了解，陳韻雲或相關人士早於2011年以6,610萬購入該盤6個單位，其後在2019年曾推出放售其中5個單位，叫價8,030萬元，呎價約3.8萬元。

尚匯位於灣仔告士打道，前臨灣仔運動場及維港。（蔡偉南攝）

尚匯位於灣仔告士打道，前臨灣仔運動場及維港。（蔡偉南攝）