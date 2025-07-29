三客爭買馬鞍山銀主新居屋　一手買入即破產　全屋清水未住過

部分新居屋禁售期届滿，獲得多組買家爭購。2023年入伙的馬鞍山新居屋錦駿苑，屋苑一伙銀主清水單位最新以321萬元未補地價沽出，呎價8,359元。原業主於2023年一手買入單位，其後淪為銀主盤，現帳面獲利68萬元，單位期内升值8%。



萬方地產區域經理葉搏麟表示，該單位為錦駿苑E座高層1室，實用面積384平方呎，開放式間隔，向東，望開揚山景。

據悉單位屬銀主盤，銀主最初叫價300萬元放盤，兩星期内迅速獲得3組買家出價爭購。最終新買家出價至321萬元未補地價成功買入單位，較原叫價高出21萬元或7%，折合呎價8,359元。

圖片可見，單位為清水樓，沒有作任何裝修，估計單位買入後從來沒有人入住過。

↓↓錦駿苑E座高層1室↓↓

業主買入後即破產、銀主收樓2年獲利68萬

代理表示，由於屋苑為新居屋，今年5月才剛解除居二市場禁售期，因此目前只錄得2宗二手成交。但參考近期成交呎價，估計單位市值約350萬元。

原業主於2023年5月以297萬元一手購入單位，惟之後正式破產，令單位未曾住過已經淪為銀主盤，帳面獲利24萬元，單位2年間升值8%。