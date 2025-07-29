香港律師會3.45億買中環中心全層　紀惠湯文亮4年狂輸近3.5億

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，近月連環放售旗下豪宅及商業資產，部份需要以蝕讓價沽售。最新其持有的中環中心26樓全層單位獲香港律師會以約3.45億元買入，成交呎價近1.4萬元。至於紀惠集團則持貨4年帳面慘輸3.48億元。



是次成交寫字樓單位為中環中心26樓全層，面積約24,980平方呎，在今年7月以3.45億元沽出，成交呎價13,811元。資料顯示，新買家為香港律師會（THE LAW SOCIETY OF HONG KONG）。

26樓全層買入價6.93億、呎價2.77萬

值得留意，原業主為湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，於2021年7月份以約6.93億元，向小巴大王馬亞木家族購入該中環中心26樓全層，當時買入呎價約27,720元。反映最新成交價3.45億元，較買入價帳面大蝕讓3.48億元，大幅蝕一半。

湯文亮因家姐睇牙買入中環中心全層

翻查資料，計及上述中環中心26樓，紀惠集團湯文亮近年曾擁有3層中環中心全層單位，最早於2018年以7.62億元向盧文端買入中環中心19樓全層，當時呎價約31,000元。當時湯文亮表明「入市係為咗家姐（廖湯慧靄），因為家姐睇牙的診所位於該層，擔心牙醫被加租逼遷，所以就同業主盧文端傾一傾」。

紀惠曾擁3層中環中心 合共買入價近22億

其後在2019年，湯文亮再以約7.37億元買入中環中心28樓全層，成交呎價29,500元。合計3層中環中心寫字樓，總買入價接近22億元。

長實2017年402億沽中環中心 湯文亮曾指「李嘉誠應該後悔」

紀惠湯文亮過往十分看好寫字樓市場，由於每次入市的呎價均低於當年天價大刁（長實2017年以402億沽出）的平均呎價3.3萬元，因此湯文亮在2021年時接受傳媒訪問曾經說過「李嘉誠應該後悔」、「我嗰幾層空置率係零」，似乎對自己買入價及長線收租策略相當滿意。